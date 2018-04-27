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Появились подробности ареста в Германии экс-нардепа от БЮТ

Пятница, 27 апреля 2018, 16:11
Появились подробности ареста в Германии экс-нардепа от БЮТ

Бывший народный депутат Украины от Блока Юлии Тимошенко, которого разыскивает НАБУ, Дмитрий Крючков содержится под стражей в немецкой Баварии.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что мужчину, который около года скрывался от правоохранительных органов, 14 апреля задержали на германской границе, когда он выезжал в австрийский Зальцбург. Крючкова остановили для проверки документов немецкие правоохранители.

"Злую шутку с бывшим депутатом от Блока Юлии Тимошенко, очевидно, сыграл кризис беженцев. Ведь именно из-за наплыва беженцев на границе Германии и Австрии, как исключение из действия Шенгенского соглашения, уже несколько лет действует усиленный контроль документов", - говорится в статье.

По информации DW, после этого немецкие правоохранители доставили украинца в суд пограничного городка Розенгайм для избрания меры пресечения.

С тех пор, сообщили в прокуратуре Мюнхена 26 апреля, Крючков находится под стражей, поскольку немецкие правоохранительные органы подали в Высший земельный суд Мюнхена запрос на его арест до тех пор, пока из Украины не поступят документы на экстрадицию.

 
Дмитрий Крючков
архівне фото

Как сообщалось, председатель правления ЧАО "ХК "Энергомережа" Дмитрий Крючков подозревается в хищении сотен миллионов гривен компании "Запорожьеоблэнерго". Именно поэтому его и задержали в Германии.

Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии.

Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривень "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го, по словам директора НАБУ Артема Сытника, его объявили в розыск.

Темы: Верховная РадаТимошенкоГермания
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