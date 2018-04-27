Появились подробности ареста в Германии экс-нардепа от БЮТ
Бывший народный депутат Украины от Блока Юлии Тимошенко, которого разыскивает НАБУ, Дмитрий Крючков содержится под стражей в немецкой Баварии.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Сообщается, что мужчину, который около года скрывался от правоохранительных органов, 14 апреля задержали на германской границе, когда он выезжал в австрийский Зальцбург. Крючкова остановили для проверки документов немецкие правоохранители.
"Злую шутку с бывшим депутатом от Блока Юлии Тимошенко, очевидно, сыграл кризис беженцев. Ведь именно из-за наплыва беженцев на границе Германии и Австрии, как исключение из действия Шенгенского соглашения, уже несколько лет действует усиленный контроль документов", - говорится в статье.
По информации DW, после этого немецкие правоохранители доставили украинца в суд пограничного городка Розенгайм для избрания меры пресечения.
С тех пор, сообщили в прокуратуре Мюнхена 26 апреля, Крючков находится под стражей, поскольку немецкие правоохранительные органы подали в Высший земельный суд Мюнхена запрос на его арест до тех пор, пока из Украины не поступят документы на экстрадицию.
Как сообщалось, председатель правления ЧАО "ХК "Энергомережа" Дмитрий Крючков подозревается в хищении сотен миллионов гривен компании "Запорожьеоблэнерго". Именно поэтому его и задержали в Германии.
Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии.
Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривень "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го, по словам директора НАБУ Артема Сытника, его объявили в розыск.