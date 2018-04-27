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У зоні АТО знайшли 14 схованок зі зброєю бойовиків

П'ятниця, 27 квітня 2018, 17:23

У зоні проведення Антитерористичної операції співробітники військової контррозвідки Служби безпеки у квітні знайшли 14 схованок з військовими засобами ураження ,які належали бойовикам.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що схрони були облаштовані в покинутих будівлях і копанках, а також поблизу автошляхів та деяких населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

У Службі безпеки повідомляють, що були вилучені три касетні боєприпаси до реактивної системи залпового вогню "Ураган", сім танкових та артилерійських снарядів, дві протитанкові міни та чотири гранатомети.

"Також було виявлено понад 800 гранатометних пострілів та снарядів, дві міни МОН-90, понад 70 гранат, майже 19 тисяч набоїв різного калібру, чотири сигнальні міни та 20 підривачів до артилерійських снарядів", - йдеться у заяві.

 
 

Крім того повідомляється, що в одному із районів Маріуполя, у покинутій будівлі дачного кооперативу поблизу газорозподільної станції, співробітники СБУ також виявили схованку з боєприпасами та вибухівкою.

Там вилучили шість гранат РГД-5, гранату Ф-1, тротилову шашку, підривач та майже 400 набоїв різного калібру.  

 
 
 

"За оперативною інформацією, бойовики незаконних збройних формувань планували використати виявлені засоби ураження для організації терактів у Маріуполі", - зазначають у СБУ.

У відомстві додають, що у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення походження виявлених засобів ураження та осіб, що причетні до протиправної діяльності.

Українська правда
Теми: СБУАТОДонецька областьЛуганська областьзброя
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