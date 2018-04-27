В зоне АТО нашли 14 тайников с оружием боевиков

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Пятница, 27 апреля 2018, 17:23

В зоне проведения антитеррористической операции сотрудники военной контрразведки Службы безопасности в апреле нашли 14 тайников с военными средствами поражения, которые принадлежали боевикам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что схроны были обустроены в заброшенных зданиях и копанках, а также вблизи автодорог и некоторых населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

В Службе безопасности сообщают, что были изъяты три кассетные боеприпаса к реактивной системе залпового огня "Ураган", семь танковых и артиллерийских снарядов, две противотанковые мины и четыре гранатомета.

"Также было выявлено более 800 гранатометных выстрелов и снарядов, две мины МОН-90, более 70 гранат, почти 19 тысяч патронов различного калибра, четыре сигнальные мины и 20 взрывателей к артиллерийским снарядам", - говорится в заявлении.

 
 

Кроме того сообщается, что в одном из районов Мариуполя, в заброшенном здании дачного кооператива вблизи газораспределительной станции, сотрудники СБУ также обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой.

Там изъяли шесть гранат РГД-5, граната Ф-1, тротиловую шашку, взрыватель и почти 400 патронов различного калибра.

 
 
 

"По оперативной информации, боевики незаконных вооруженных формирований планировали использовать обнаруженные средства поражения для организации терактов в Мариуполе", - отмечают в СБУ.

В ведомстве добавляют, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления происхождения выявленных средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Украинская правда
Темы: СБУ АТО Донецкая область Луганская область оружие
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