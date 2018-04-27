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Росія оголосила "чорний список" громадян Литви

П'ятниця, 27 квітня 2018, 17:47

Росія заборонила в'їзд на свою територію для деяких литовських діячів.

Про це заявила прес-секретар МЗС Литви Раса Якилайтене, передає Delfi.lt.

За її словами, у Вільнюсі отримали список громадян Литви, яких РФ оголосила нев'їзними. Якилайтене сказала, що кожного, хто внесений у список, інформують індивідуально.

До цього списку, зокрема, потрапив журналіст Римвидас Валатка.

"Я сьогодні дізнався, що путінська Росія включила мене в "чорний список", яким мені протягом 5 років заборонено приїжджати в Росію. Напевно, це найвища оцінка в моєму житті. Хоч на сто, панове клептократи", - написав він.

"Я свідомо не їздив туди з середини 1991 року, коли ще доводилося користуватися аеропортами. Мені вистачило. Це країна, де я народився, на каторзі, в Сибіру, вона єдина у всьому світі не тягне мене назад", - додав Валатка.

Про потрапляння до списку також повідомив журналіст Андрюс Тапинас, передає "Європейська правда".

"Прощавай, Сибіре. Прощавайте, Байкале й Нижній Тагіле. Прощавай, відпустко в Геленджику і Криму, прощавайте, Красноярську і Челябінську. Я потрапив у російський список і 5 років не зможу в'їхати на територію Росії", - сказав він.

Реально ні за що. Жодного поганого слова на адресу Кремля, і нате", - додав Тапинас.

За даними ЗМІ, також в цей список потрапив і журналіст порталу 15min.lt Довідас Панцеровас.

15 січня Департамент міграції Литви оприлюднив список з 49 росіян, яким через порушення прав людини і відмивання грошей заборонений в'їзд до Литви.

Теми: РосіяЛитва
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