Россия объявила "черный список" граждан Литвы

Россия запретила въезд на свою территорию для ряда литовских деятелей.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене, передает Delfi.lt.

По ее словам, в Вильнюсе получили список граждан Литвы, которых РФ объявила невъездными. Якилайтене сказала, что каждого, кто внесен в список, информируют индивидуально.

В этот список, в частности, попал журналист Римвидас Валатка.

"Я сегодня узнал, что путинская Россия включила меня в "черный список", и мне в течение 5 лет запрещено приезжать в Россию. Наверное, это самая высокая оценка в моей жизни. Хоть на сто, господа клептократы", - написал он.

"Я сознательно не ездил туда с середины 1991 года, когда еще приходилось пользоваться аэропортами. Мне хватило. Это страна, где я родился, на каторге, в Сибири, она единственная во всем мире не тянет меня назад", - добавил Валатка.

О попадании в список также сообщил журналист Андрюс Тапинас, передает "Европейская правда".

"Прощай, Сибирь. Прощайте, Байкал и Нижний Тагил. Прощай, отпуск в Геленджике и Крыму, прощайте, Красноярск и Челябинск. Я попал в российский список и 5 лет не смогу въехать на территорию России", - сказал он.

"Реально ни за что. Ни одного плохого слова в адрес Кремля – и нате", - добавил Тапинас.

По данным СМИ, также в этот список попал и журналист портала 15min.lt Довидас Панцеровас.

15 января Департамент миграции Литвы обнародовал список из 49 россиян, которым из-за нарушения прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву.