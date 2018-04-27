Путін доручив створити новий атлас світу

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 17:59

У Російській Федерації планують створити новий географічний атлас світу під контролем російського Міністерства оборони.

Відповідне доручення дав президент РФ Володимир Путін Росреєстру та Російському географічному товариству, передають РИА "Новости".

За його словами, Міноборони має забезпечити доступність своїх картографічних матеріалів для укладачів атласу, а також для мандрівників, туристів, автолюбителів, в тому числі - "в форматі сучасних комп'ютерних технологій", в режимі онлайн.

Він додав, що Росія не збирається "нікому нічого нав'язувати", але при цьому не готова "потурати в спотворенні історичних географічних даних".

Путін поскаржився, що російськомовні топоніми нібито видаляються з карт світу, зокрема тому, що  відсутні сучасні російські карти у відкритому доступі.

Українська правда
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