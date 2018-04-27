Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін доручив створити новий атлас світу

П'ятниця, 27 квітня 2018, 17:59

У Російській Федерації планують створити новий географічний атлас світу під контролем російського Міністерства оборони.

Відповідне доручення дав президент РФ Володимир Путін Росреєстру та Російському географічному товариству, передають РИА "Новости".

За його словами, Міноборони має забезпечити доступність своїх картографічних матеріалів для укладачів атласу, а також для мандрівників, туристів, автолюбителів, в тому числі - "в форматі сучасних комп'ютерних технологій", в режимі онлайн.

Він додав, що Росія не збирається "нікому нічого нав'язувати", але при цьому не готова "потурати в спотворенні історичних географічних даних".

Путін поскаржився, що російськомовні топоніми нібито видаляються з карт світу, зокрема тому, що  відсутні сучасні російські карти у відкритому доступі.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: