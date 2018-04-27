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Путин поручил создать новый атлас мира

Пятница, 27 апреля 2018, 17:59

В Российской Федерации планируют создать новый географический атлас мира под контролем российского Министерства обороны.

Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин Росреестру и Русскому географическому обществу, передают РИА "Новости".

По его словам, Минобороны должно обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа, а также для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе — "в формате современных компьютерных технологий", в режиме онлайн.

Он добавил, что Россия не собирается "никому ничего навязывать", но при этом не готова "попустительствовать в искажении исторических географических данных".

Путин пожаловался, что русскоязычные топонимы якобы удаляются с карт мира, в частности потому, что отсутствуют современные российские карты в открытом доступе.

Украинская правда

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