Конгрес США не знайшов свідчень змови між штабом Трампа і Росією

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 18:37

Комітет з розвідки палати представників Конгресу США опублікував доповідь про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Текст доповіді опублікований на сайті комітету.

"Комітет не знайшов жодних свідчень того, що передвиборний штаб Трампа змовлявся, координувався і вступав у змову з російським урядом, хоча розслідування виявило, що штаби Трампа та Клінтон робили необдумані дії", - йдеться в доповіді.

Так, необдуманими названа зустріч сина Дональда Трампа-молодшого з російським юристом Наталією Весельницькою і зв'язки штабу Трампа з WikiLeaks.

При цьому йдеться про те, що екс-кандидат в президенти США Хілларі Клінтон профінансувала дослідження, в результаті якого на базі російських джерел з'явилося досьє, що розповідає про нібито зв'язки нинішнього президента США Дональда Трампа з Росією.

У 2015 році Росія почала організовувати кампанію з таємному впливу, спрямовану на президентські вибори у США, зазначають в комітеті. Втручання російської сторони на виборах в США в 2016 році мало місце у вигляді кібератак і використання соцмереж.

"Російський уряд за вказівкою президента Володимира Путіна намагався посіяти розбрат в американському суспільстві і підірвати нашу віру в демократичний процес", - йдеться в документі.

У комітеті також попередили, що Росія продовжить "руйнувати західні демократичні держави".

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що між його президентською передвиборчою кампанією та Росією "не було ніякої змови". Таємні угоди з Трампом відкидали і у Москві.

Європейська правда

Теми: США Росія Трамп Путін
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