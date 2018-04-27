Конгресс США не нашел свидетельств сговора между штабом Трампа и Россией

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Пятница, 27 апреля 2018, 18:37

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Текст доклада опубликован на сайте комитета.

"Комитет не нашел никаких свидетельств того, что предвыборный штаб Трампа сговаривался, координировался и вступал в сговор с российским правительством, хотя расследование показало, что штабы Трампа и Клинтон делали необдуманные действия", - говорится в докладе.

Так, необдуманными названы встреча сына Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой и связи штаба Трампа с WikiLeaks.

При этом говорится о том, что экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон профинансировала исследование, в результате которого на базе российских источников появилось досье, рассказывающее о якобы связях нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией.

В 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США, отмечают в комитете. Вмешательство российской стороны на выборах в США в 2016 году имело место в виде кибератак и использования соцсетей.

"Российское правительство по указанию президента Владимира Путина пыталось посеять раздор в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс", - говорится в документе.

В комитете также предупредили, что Россия продолжит "разрушать западные демократические государства".

Европейская правда

Темы: США Росcия Трамп Путин
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