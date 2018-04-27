"Шахтар" переміг "Маріуполь" у матчі 29-го туру Прем'єр-Ліги

Донецький "Шахтар" у матчі 29-го туру української Прем'єр-Ліги з мінімальним рахунком переграв ФК "Маріуполь".

У поєдинку, що проходив у Маріуполі, усе вирішив гол Кайоде на 65-ій хвилині зустрічі. Після серії незрозумілих обрізок біля власного штрафного гравців маріупольської команди Кайоде пробив у кут воріт "Маріуполя", використавши вихід сам на сам з воротарем господарів - 1:0.

До 65-ї хвилини матчу моментів біля обох воріт майже не було. У першому таймі варто згадати лише удар з метрів 18-ти Зубкова, який прийшовся прямо у голкіпера маріупольців Гальчука.

"Маріуполь" у цій зустрічі шансів біля воріт "Шахтаря" не мав. Варто зазначити, що господарі поля і не особливо були активними на половині поля "Шахтаря".

Після забитого голу "гірники" вже не бігли вперед і моментів біля воріт "Маріуполя" більше не було. Додамо, що в цій зустрічі не зуміли зіграти шестеро орендованих у "Шахтаря" футболістів, котрі виступають за "Маріуполь".

Київське "Динамо" у неділю, 29 квітня, гратиме з "Ворсклою".