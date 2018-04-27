Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтер" победил "Мариуполь" в матче 29-го тура Премьер-Лиги

Пятница, 27 апреля 2018, 19:04

Донецкий "Шахтер" в матче 29-го тура украинской Премьер-Лиги с минимальным счетом переиграл ФК "Мариуполь".

В поединке, который проходил в Мариуполе, все решил гол Кайоде на шестьдесят пятой минуте встречи. После серии непонятных обрезок у собственной штрафной игроков мариупольской команды Кайоде пробил в угол ворот "Мариуполя", использовав выход один на один с вратарем хозяев - 1: 0.

К 65-й минуте матча моментов у обеих ворот почти не было. В первом тайме стоит вспомнить лишь удар с метров 18-ти Зубкова, который пришелся прямо в голкипера мариупольцев Гальчука.

"Мариуполь" в этой встрече шансов у ворот "Шахтера" не имел. Стоит отметить, что хозяева поля и не особо были активными на половине поля "Шахтера".

После забитого гола "горняки" уже не бежали вперед и моментов у ворот "Мариуполя" больше не было. Добавим, что в этой встрече не сумели сыграть шесть арендованных у "Шахтера" футболистов, которые выступают за "Мариуполь".

Киевское "Динамо" в воскресенье, 29 апреля, будет играть с "Ворсклой".

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболШахтер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
футбол
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины перешел в португальскую "Бенфику"
Артем Довбик перешел в испанскую "Жирону"
Звездные команды Шевченко и Зинченко сыграли в Лондоне в поддержку Украины
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: