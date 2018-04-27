"Шахтер" победил "Мариуполь" в матче 29-го тура Премьер-Лиги

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Пятница, 27 апреля 2018, 19:04

Донецкий "Шахтер" в матче 29-го тура украинской Премьер-Лиги с минимальным счетом переиграл ФК "Мариуполь".

В поединке, который проходил в Мариуполе, все решил гол Кайоде на шестьдесят пятой минуте встречи. После серии непонятных обрезок у собственной штрафной игроков мариупольской команды Кайоде пробил в угол ворот "Мариуполя", использовав выход один на один с вратарем хозяев - 1: 0.

К 65-й минуте матча моментов у обеих ворот почти не было. В первом тайме стоит вспомнить лишь удар с метров 18-ти Зубкова, который пришелся прямо в голкипера мариупольцев Гальчука.

"Мариуполь" в этой встрече шансов у ворот "Шахтера" не имел. Стоит отметить, что хозяева поля и не особо были активными на половине поля "Шахтера".

После забитого гола "горняки" уже не бежали вперед и моментов у ворот "Мариуполя" больше не было. Добавим, что в этой встрече не сумели сыграть шесть арендованных у "Шахтера" футболистов, которые выступают за "Мариуполь".

Киевское "Динамо" в воскресенье, 29 апреля, будет играть с "Ворсклой".

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол Шахтер
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