Меркель з Трампом говорили про Україну під час зустрічі

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 22:35

Канцлер ФРН Ангела Меркель розповіла, що говорила про Україну на переговорах із президентом США Дональдом Трампом.

Про це вона заявила на прес-конференції після переговорів, передає "Укрінформ".

"Звичайно ж, ми говорили про Україну, де ми дуже тісно працюємо разом в тому, що стосується дій Росії через окупацію Криму і ситуації на сході України", - сказала Меркель.

За її словами, вона задоволена тим, що американська адміністрація дуже тісно працює з цієї теми з партнерами, що розширює формат Мінських угод.

За словами канцлера, між Берліном і Вашингтоном є велика єдність думок з точки зору протистояння, конфлікту з Росією, ролі Кремля в Сирії.

"Ніхто не зацікавлений в тому, щоб не мати хороших відносин з Росією, але там, де мова заходить про конфлікти, про те, що відбуваються якісь речі, наприклад, в Україні, речі треба називати своїми іменами, і принцип територіальної незалежності країни, такої як Україна, вкрай важливий і повинен дотримуватися", - наголосила Меркель.

Крім того, канцлер Німеччини згадала про санкції. Вона сказала, що може у будь-який момент задавати питання американській стороні, коли такі виникають.

За її словами, під час прийняття санкцій (через Конгрес) здійснюється обмін думками, зокрема, за оцінкою наслідків заходів для Європи, відбувається діалог з Міністерством фінансів.

"Якщо будуть надалі проблеми, я можу в будь-який момент поговорити про це з президентом", - запевнила вона.

Теми: Меркель Трамп Україна
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