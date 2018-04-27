Меркель с Трампом говорили об Украине во время встречи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что говорила об Украине на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом она заявила на пресс-конференции после переговоров, передает "Укринформ".

"Конечно же, мы говорили об Украине, где мы очень тесно работаем вместе в том, что касается действий России из-за оккупации Крыма и ситуации на востоке Украины", - сказала Меркель.

По ее словам, она довольна тем, что американская администрация очень тесно работает по этой теме с партнерами, что расширяет формат Минских соглашений.

По словам канцлера, между Берлином и Вашингтоном есть большое единство мнений с точки зрения противостояния, конфликта с Россией, роли Кремля в Сирии.

"Никто не заинтересован в том, чтобы не иметь хороших отношений с Россией, но там, где речь заходит о конфликтах, о том, что происходят какие-то вещи, например, в Украине, вещи надо называть своими именами, и принцип территориальной независимости страны, такой как Украина, крайне важен и должен соблюдаться", - подчеркнула Меркель.

Кроме того, канцлер Германии упомянула о санкциях. Она сказала, что может в любой момент задавать вопросы американской стороне, когда такие возникают.

По ее словам, во время принятия санкций (через Конгресс) осуществляется обмен мнениями, в частности, по оценке последствий мер для Европы, происходит диалог с Министерством финансов.

"Если будут в дальнейшем проблемы, я могу в любой момент поговорить об этом с президентом", - заверила она.