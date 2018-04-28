У Києві від вибуху в автомобілі загинув чоловік

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Субота, 28 квітня 2018, 00:09

У Дарницькому районі Києва від вибуху в автомобілі загинув чоловік, ще одну людину госпіталізовано.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

"Подія сталася у Дарницькому районі. О 22:20 надійшло повідомлення, що по вул. Михайла Драгоманова, 44-А вибухнув автомобіль. На місце події виїхали керівники столичної та Дарницької поліції, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, лікарі та рятувальники", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав тілесні ушкодження. Травмованого доставили в лікарню. 

Згідно із попередніми висновками експертів, в автомобілі "Шевроле", який рухався, вибухнула граната. 

Як повідомляється, поліція з’ясовує обставини події, встановлює особу загиблого, проводить першочергові слідчі дії, зокрема огляд місця події, спілкується зі свідками і очевидцями.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Теми: надзвичайна подія Київ вибух поліція
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