В Киеве от взрыва в автомобиле погиб человек

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Суббота, 28 апреля 2018, 00:09

В Дарницьокму районе Киева от взрыва в автомобиле погиб человек, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"Событие произошло в Дарницком районе. В 22:20 поступило сообщение, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль. На место происшествия выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, другой - получил телесные повреждения. Травмированного доставили в больницу.

Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле "Шевроле", который двигался, взорвалась граната.

Как сообщается, полиция выясняет обстоятельства происшествия, устанавливает личность погибшего, проводит первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, общается со свидетелями и очевидцами.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Темы: чрезвычайное происшествие Киев взрыв полиция
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