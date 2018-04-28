Меркель: Часи, коли Німеччина і ЄС могли повністю покладатися на США, пройшли

Час післявоєнного порядку, що тривав більше 70 років, минув, ЄС і ФРН повинні брати на себе більше відповідальності.

Цю думку, вперше висловлену після приходу до влади президента США Дональда Трампа, канцлер ФРН Ангела Меркель повторила в п'ятницю в ході спільної з ним на прес-конференції у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"Час післявоєнного порядку, що тривав більше 70 років після війни, минув", - констатувала канцлер.

За її словами, європейці не можуть собі дозволити покладатися на те, що коли конфлікти відбуваються біля їхнього порогу, хтось інший з'явиться і врятує.

"Ми повинні вносити свій вклад і цей внесок повинен рости в найближчі роки", - сказала Меркель.

Це, пояснила вона, стосується і військової участі, і завдань надання допомоги на розвиток інших країн, і боротьби з причинами міграції. Але також це стосується і того, щоб бути більш активними політично. Канцлер з гордістю відзначила, що вперше Німеччина задіяна в малій групі по сирійському врегулюванню, і хоче внести свій вклад.

"Це наш обов'язок", - сказала вона.

"Ми повинні вчитися грати свою роль", - заявила глава німецького уряду.

ФРН - велика і економічно потужна країна, але у військовій і політичній сфері їй ще багато що належить зробити, визнала вона.

Німеччина виростає з тієї ролі, коли вона не проявляла занадто великої активності багато років після Другої світової війни, усвідомлюючи, що за часів націонал-соціалізму зробила "немислимо багато несправедливості". Тепер німці, за словами їхнього лідера, повинні навчитися брати на себе більше відповідальності.

При цьому вона зазначила надзвичайну важливість трансатлантичних відносин і того, щоб ЄС і США залишалися надійними партнерами і союзниками, в тому числі в НАТО.

Якщо і є з окремих питань політичні розбіжності, то їх треба обговорювати, закликала Меркель.

Як повідомляє DW.com., президент США за підсумками переговорів з Ангелою Меркель висловив невдоволення сумою витрат Німеччини на оборонні потреби.

ФРН повинна витрачати на оборонні потреби не менше двох відсотків свого ВВП, заявив він, висловивши надію на те, що кожен партнер по НАТО виконає і навіть перевиконає цю мету.

Меркель повідомила, що, починаючи з 2019 року, її країна буде витрачати на оборону 1,3 відсотка свого ВВП. На даний час німецькі витрати на військові потреби складають 1,25 відсотка ВВП.