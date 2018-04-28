Меркель: Времена, когда Германия и ЕС могли полностью полагаться на США, прошли

Время послевоенного порядка, длившееся более 70 лет, минуло, ЕС и ФРГ должны брать на себя больше ответственности.

Эту мысль, впервые высказанную после прихода к власти президента США Дональда Трампа, канцлер ФРГ Ангела Меркель повторила в пятницу в ходе совместной с ним на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Время послевоенного порядка, длившееся более 70 лет после войны, минуло", - констатировала канцлер.

По ее словам, европейцы не могут себе позволить полагаться на то, что когда конфликты происходят у их порога, кто-то другой появится и спасет.

"Мы должны вносить свой вклад и этот вклад должен расти в ближайшие годы", - сказала Меркель.

Это, пояснила она, относится и к военному участию, и к задачам предоставления помощи на развитие других стран, и к борьбе с причинами миграции. Но также это относится и к тому, чтобы быть более активными политически. Канцлер с гордостью отметила, что впервые Германия задействована в малой группе по сирийскому урегулированию, и хочет внести свой вклад.

"Это наш долг", – сказала она.

"Мы должны учиться играть свою роль", - заявила глава немецкого правительства.

ФРГ – большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сфере ей еще многое предстоит сделать, признала она.

Германия вырастает из той роли, когда она не проявляла слишком большой активности многие годы после Второй мировой войны, осознавая, что во времена национал-социализма совершила "немыслимо много несправедливости". Теперь немцы, по словам их лидера, должны научиться брать на себя больше ответственности.

При этом она отметила крайнюю важность трансатлантических отношений и того, чтобы ЕС и США оставались надежными партнерами и союзниками, в том числе в НАТО.

Если и есть по отдельным вопросам политические разногласия, то их надо обсуждать, призвала Меркель.

Как сообщает DW.com., президент США по итогам переговоров с Ангелой Меркель выразил недовольство суммой затрат Германии на оборонные нужды.

ФРГ должна тратить на оборонные нужды не менее двух процентов своего ВВП, заявил он, выразив надежду на то, что каждый партнер по НАТО выполнит и даже перевыполнит эту цель.

Меркель сообщила, что, начиная с 2019 года, ее страна будет тратить на оборону 1,3 процента своего ВВП. В настоящее время германские расходы на военные нужды составляют 1,25 процента ВВП.