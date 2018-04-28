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У РФ зносять корпуси інституту, де розроблявся "Новічок"

Субота, 28 квітня 2018, 02:38
У РФ зносять корпуси інституту, де розроблявся Новічок

В Росії філія Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДержНДІОХТ) в Шиханах, в якому, розробляли отруйну речовину "Новічок", зносить свої корпуси.

Про це повідомив глава ЗАТО Шихани Андрій Татаринов в інтерв'ю РИА Новости.

"ДержНДІОХТ - це інститут, який зараз, після завершення програми знищення хімзброї, знищує сам себе. Зараз там йде знесення корпусів, все будівельне сміття проходить через високотемпературні печі. Обпалене сміття складається на спеціальному полігоні. Це все проводиться з метою очищення території інституту для подальшого розвитку там якогось нового виробництва", - розповів він.

Як повідомляється, на даний час в інституті працює 200 жителів Шихан. Сам інститут складається всього з декількох корпусів.

Знесення будівель проводиться тому, що в них велася робота з отруйними речовинами і використовувати приміщення для чогось ще більше не можна.

Однак територія інституту може використовуватися для розвитку нових виробництв.

"Я думаю, що керівництво інституту спільно з федеральними структурами знайде можливість для подальшого використання території інституту для інших цілей", - сказав Татаринов.

Як повідомлялось, 4 березня на півдні Великобританії в місті Солсбері було виявлено без свідомості колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Британський військовий експерт з хімзброї Хеміш де Бреттон-Гордон заявив, що нервово-паралітичний хімічний агент "Новічок" був розроблений і виготовлений в Шиханах.

Твердження Бреттон-Гордона підтримав один з основних розробників газу "Новічок" хімік Віл Мірзаянов. У своїй книзі "Державні секрети: Інсайдерська хроніка російської програми хімічної зброї" він вказав, що "Новічок" був розроблений в 1971-1973 роках в Шиханах старшим науковим співробітником Петром Кірпічовим.

Британська розвідка також вважає, що нервово-паралітичну речовину "Новічок", було виготовлено на російській військовій дослідницькій базі в Шиханах.

Саме за результатами брифінгу британської розвідки країни вирішили вислати більш 150 російських дипломатів.

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії про отруєння в Солсбері.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяВелика Британіяшпигунство
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