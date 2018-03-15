Нервово-паралітичний хімічний агент "Новичок" був розроблений і виготовлений в Шиханах, місті в центральній Росії, де знаходиться військова науково-дослідна установа.

Про це заявив експерт британської армії з хімзброї Хеміш де Бреттон-Гордон, пише The Guardian.

Експерт повідомив, що ця інформація міститься в доповіді, представленій кілька років тому Росією міжнародному органу, який контролює хімічну зброю - Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Бреттон-Гордон заявив, що Шихани є єдиним місцем де розроблявся і вироблявся "Новичок", відхиливши припущення про те, що хімічну речовину можна знайти в інших місцях колишнього Радянського Союзу, таких як Україна і Узбекистан.

"Її більше немає ніде, - сказав він.

Уряд Великобританії звернувся до ОЗХЗ з проханням розслідувати використання "Новичка" в спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Очікується, що ОЗХЗ незабаром прибуде до Великобританії. Після цього організації належить відвідати Росію, щоб перевірити, чи є там запаси "Новичка" і, якщо вони будуть виявлені, проконтролювати їх знищення.

Якщо Росія буде наполягати на тому, що у неї немає таких запасів, це може призвести до міжнародного протистояння і дипломатичних суперечок в Організації Об'єднаних Націй.

"ОЗХЗ повинна якомога швидше дістатися до Солсбері для незалежного розслідування, а потім відправитися в Росію, щоб відвідати місто [Шихани]. Якщо їм [Росії] нема чого приховувати, навіщо їм забороняти це? Це було б визнанням провини. Я думаю, що Путін зробив свою першу велику помилку за довгий час", - сказав Бреттон-Гордон.

Твердження Бреттон-Гордона підтримав один з основних розробників газу "Новичок" хімік Віл Мірзаянов. У своїй книзі "Державні секрети: Інсайдерська хроніка російської програми хімічної зброї" він вказав, що "Новичок" був розроблений в 1971-1973 роках в Шиханах старшим науковим співробітником Петром Кирпичовим.

Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня.

У Великій Британії встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.

У свою чергу один з основних розробників "Новичка" хімік Віл Мірзаянов виключає, що газ могла використовувати інша країна, оскільки формулу "Новичка" в Росії не розсекречують.

Він додав, що Росія може відправити компоненти газу куди завгодно в дипломатичному багажі.

Мірзаянов також зазначив, що екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія не зможуть повністю одужати, якщо їх отруїли саме "Новичком".

Зампостпреда Великої Британії при ООН Джонатан Аллен заявив, що Росія причетна до отруєння Скрипаля.

"Це не був звичайний злочин. Це було неправомірне використання сили, порушення Статті 2 Статуту ООН - основа міжнародного законного порядку", - наголосив Аллен.

Він нагадав, що Москва не надала британській стороні пояснення щодо інциденту у визначений термін і припустив, що Росія "втратила контроль над нервово-паралітичною речовиною".

У свою чергу постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не причетна до отруєння Скрипаля. Він здодав, що Велика Британія могла бути джерелом газу "Новичок", яким отруїли екс-шпигуна та його доньку.

Читайте також: "Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля"