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Розвідка: Російських інструкторів на Луганщині відсторонили через втрату новітньої техніки

Субота, 28 квітня 2018, 03:35

На окупований Донбас приїхала група інспекторів російської армії, які проводять розслідування з приводу втрати особового складу і обладнання радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За інформацією розвідки, минулого тижня в районі населеного пункту Сміле, що на Луганщині, противником втрачено новітній зразок техніки РЕБ російського виробництва – станцію постановки завад Р-330Ж "Житель".

Втрату військового майна намагались "списати" на обстріли силами Антитерористичної операції, у що, очевидно, не повірили й російські куратори.

У розвідці штабу припускають, що техніка РЕБ могла бути знищена внаслідок нехтування елементарними пожежними нормами, або ж через некомпетентність російських "радників", щодо яких і призначено розслідування.


На час проведення розслідування, кадрових російських військових відсторонено від управління підрозділами. Тимчасово їхні обов’язки виконуватимуть місцеві найманці, аж доки з Росії не прибуде заміна, повідомляє розвідка.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасрозвідка
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