Розвідка: Російських інструкторів на Луганщині відсторонили через втрату новітньої техніки

637 переглядів
Субота, 28 квітня 2018, 03:35

На окупований Донбас приїхала група інспекторів російської армії, які проводять розслідування з приводу втрати особового складу і обладнання радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За інформацією розвідки, минулого тижня в районі населеного пункту Сміле, що на Луганщині, противником втрачено новітній зразок техніки РЕБ російського виробництва – станцію постановки завад Р-330Ж "Житель".

Втрату військового майна намагались "списати" на обстріли силами Антитерористичної операції, у що, очевидно, не повірили й російські куратори.

У розвідці штабу припускають, що техніка РЕБ могла бути знищена внаслідок нехтування елементарними пожежними нормами, або ж через некомпетентність російських "радників", щодо яких і призначено розслідування.


На час проведення розслідування, кадрових російських військових відсторонено від управління підрозділами. Тимчасово їхні обов’язки виконуватимуть місцеві найманці, аж доки з Росії не прибуде заміна, повідомляє розвідка.

Теми: АТО Донбас розвідка
powered by lun.ua
По темі
Бойовики 26 разів обстріляли позиції АТО з гранатометів і кулеметів 27 квітня 2018, 18:52
У зоні АТО знайшли 14 схованок зі зброєю бойовиків 27 квітня 2018, 17:23
У штабі АТО уточнили стан 5 поранених бійців 27 квітня 2018, 12:42
Усі новини
Головні новини
У РФ зносять корпуси інституту, де розроблявся "Новічок"
У Києві від вибуху в автомобілі загинув чоловік
Помпео: у НАТО очікують від України кроків, після яких її можна буде запросити до Альянсу
Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні. Може втратити контроль над "Укрнафтою"
Усі новини