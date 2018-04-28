Разведка: Российских инструкторов на Луганщине отстранили из-за потери новейшей техники

На оккупированный Донбасс приехала группа инспекторов российской армии, которая проводит расследование по поводу потери личного состава и оборудования радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации разведки, на прошлой неделе в районе населенного пункта Смелое, что на Луганщине, противником потерян новейший образец техники РЭБ российского производства - станцию ​​постановки помех Р-330Ж "Житель".

Потерю военного имущества пытались "списать" на обстрелы силами Антитеррористической операции, во что, очевидно, не поверили и российские кураторы.

В разведке штаба предполагают, что техника РЭБ могла быть уничтожена в результате пренебрежения элементарными пожарными нормами, или же из-за некомпетентности российских "советников", по которым и назначено расследование.

На время проведения расследования, кадровых российских военных отстранили от управления подразделениями. Временно их обязанности будут выполнять местные наемники, пока из России не прибудет замена, сообщает разведка.