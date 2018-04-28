Помпео попередив Туреччину про санкції у разі купівлі російської С-400
Державний секретар США Майк Помпео застеріг свого турецького колегу щодо придбання російської ракетної системи "земля-повітря".
Про це пише Радіо Свобода.
Помпео повідомив міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, що система С-400, радари і ракетні батареї не будуть інтегровані з силами союзників НАТО в Анкарі, заявив американський чиновник.
"Секретар наголосив на серйозності побоювань США ... якщо вони [турецька влада] продовжать", – заявив чиновник на брифінгу у Брюсселі.
"Він попросив Чавушоглу уважно розглянути взаємосумісні системи НАТО", – додав чиновник.
Як повідомив представник Державного департаменту, Помпео нагадав своєму турецькому колезі, що Анкара може зіткнутися з санкціями, якщо буде купівля С-400.
За словами турецьких оборонних службовців, Анкара та Москва підписали угоду, згідно з якою Росія має поставити до Туреччини дві системи С-400.
Заступник міністра оборони Туреччини у грудні заявив, що перші поставки ракетної системи плануються на перший квартал 2020 року.
Ця угода, як повідомлялося, вартістю близько 2,5 мільярда доларів, викликала занепокоєння на Заході, оскільки Туреччина є членом НАТО, а системи протиповітряної зброї не можуть бути інтегровані в оборону Альянсу.