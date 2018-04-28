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Доба в АТО: 53 обстріли, троє бійців ЗСУ поранено

Субота, 28 квітня 2018, 07:36
Доба в АТО: 53 обстріли, троє бійців ЗСУ поранено

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 53 обстріли позицій Збройних Сил України, внаслідок яких троє українських воїнів зазнали поранення.  

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Бойовики продовжують застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Зокрема на донецькому напрямку із заборонених 120- та 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Водяного.

Також міномети калібру 120 мм ворог застосував в районі Лебединського.

Крім цього, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник неодноразово вів вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Шахти "Бутівка", Невельського, Гнутового, Мар’їнки, Кам’янки і Пісків.

З озброєння БМП та протитанкового ракетного комплексу ворог бив під Талаківкою, з гранатометів – неподалік Авдіївки та Богданівки, великокаліберних кулеметів – в районі Опитного, Верхньоторецького, Широкиного, Павлополя і Харчовика.

По оборонцях Авдіївки, Красногорівки, Талаківки та Широкиного бойовики застосували стрілецьку зброю. Поблизу Мар’їнки  вівся снайперський вогонь.

На луганському напрямку із 120- та 82-мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по українських позиціях під Кримським. Також 120-мм міномет, БМП та гранатомети агресор задіяв по опорних пунктах ЗСУ поблизу Світлодарська.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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