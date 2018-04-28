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Сутки в АТО: 53 обстрела, трое бойцов ВСУ ранены

Суббота, 28 апреля 2018, 07:36
Сутки в АТО: 53 обстрела, трое бойцов ВСУ ранены

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 53 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, в результате которых трое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики продолжают применять запрещено минского соглашениями вооружения.

В частности, на донецком направлении из запрещенных 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного.

Также минометы калибра 120 мм враг применил в районе Лебединского.

Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно вел огонь по позициям ВСУ вблизи Шахты "Бутовка", Невельского, Гнутового, Марьинки, Каменки и Песков.

Из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса враг бил под Талаковкой, из гранатометов - неподалеку Авдеевки и Богдановки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкиного, Павлополя и Пищевика.

По защитникам Авдеевки, Красногоровки, Талаковки и Широкиного боевики применили стрелковое оружие. Вблизи Марьинки велся снайперский огонь.

На луганском направлении из 120-и 82-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским позициям под Крымским. Также 120-мм миномет, БМП и гранатометы агрессор задействовал по опорным пунктам ВСУ вблизи Светлодарска.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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