У Словаччині через вбивство журналіста люди вимагають дострокових виборів

Після вбивства журналіста, який розслідував зв'язки представників влади Словаччини з італійською мафією, словацькі демонстранти домагаються позачергових виборів.

Про це пише DW.com.

Через два місяці після вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куціяка тисячі людей знову вийшли в Братиславі на антиурядову демонстрацію.

За даними ЗМІ, в акції взяли участь близько 5 тисяч осіб.

Головна вимога маніфестантів - проведення дострокових виборів.

Auf dem Platz des Slowakischen Nationalaufstands in #Bratislava gab es am Freitagnachmittag eine friedliche Kundgebung mehrerer Bürgerintiativen für vorgezogene #Wahlen in der #Slowakei. Lt. Medienbeobachtern diesmal mit ca. 5.000 Teilnehmern. (Quellen: TASR, RTVS, aktuality_sk) pic.twitter.com/GA4Ld2AJHV