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У Словаччині через вбивство журналіста люди вимагають дострокових виборів

Субота, 28 квітня 2018, 08:06

Після вбивства журналіста, який розслідував зв'язки представників влади Словаччини з італійською мафією, словацькі демонстранти домагаються позачергових виборів.

Про це пише DW.com.

Через два місяці після вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куціяка тисячі людей знову вийшли в Братиславі на антиурядову демонстрацію.

За даними ЗМІ, в акції взяли участь близько 5 тисяч осіб.

Головна вимога маніфестантів - проведення дострокових виборів.

Уже здійсненої заміни декількох членів уряду недостатньо, щоб повернути довіру населення до державних інституцій, заявили організатори, якими виступили ряд громадських ініціатив.

За їхньою інформацією, петицію про проведення дострокових виборів вже підписали 80 тисяч словаків, підписи збирали і на нинішній демонстрації.

Чергові парламентські вибори повинні пройти лише через два роки.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. 

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача та загрозу нових виборів.

В кінці березня словацький парламент затвердив склад нового уряду, призначеного прем'єр-міністром Пітером Пеллегріні.

Через місяць міністр внутрішніх справ Словаччини Томаш Друкер заявив про свою відставку.

Його попередник Роберт Калиняк подав у відставку після тривалих акцій протесту. Він був героєм журналістських розслідувань убитого журналіста, хоча і заперечував свою провину.

Теми: Словаччина
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