В Словакии из-за убийства журналиста люди требуют досрочных выборов

После убийства журналиста, расследовавшего связи представителей властей Словакии с итальянской мафией, словацкие демонстранты добиваются внеочередных выборов.

Об этом пишет DW.com.

Спустя два месяца после убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцияка тысячи людей вновь вышли в Братиславе на антиправительственную демонстрацию.

По данным СМИ, в акции приняли участие около 5 тысяч человек.

Главное требование манифестантов - проведение досрочных выборов.

Auf dem Platz des Slowakischen Nationalaufstands in #Bratislava gab es am Freitagnachmittag eine friedliche Kundgebung mehrerer Bürgerintiativen für vorgezogene #Wahlen in der #Slowakei. Lt. Medienbeobachtern diesmal mit ca. 5.000 Teilnehmern. (Quellen: TASR, RTVS, aktuality_sk) pic.twitter.com/GA4Ld2AJHV — slowakeiradio DE (@rsi_de) 27 квітня 2018 р.

Уже произведенной замены нескольких членов правительства недостаточно, чтобы вернуть доверие населения к государственным институтам, заявили организаторы, которыми выступили ряд гражданских инициатив.

По их информации, петицию о проведении досрочных выборов уже подписали 80 тысяч словаков, подписи собирали и на нынешней демонстрации.

Очередные парламентские выборы должны пройти лишь через два года.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов.

В конце марта словацкий парламент утвердил состав нового правительства, назначенного премьер-министром Питером Пеллегрини.

Спустя месяц министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер заявил о своей отставке.

Его предшественник Роберт Калиняк подал в отставку после длительных акций протеста. Он был героем журналистских расследований убитого журналиста, хотя и отрицал свою вину.