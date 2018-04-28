У автоперевізників знайшли понад 3,7 тис. порушень перевезення пасажирів - НП

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Субота, 28 квітня 2018, 09:57

Правоохоронці зафіксували понад 3,7 тисяч порушень водіями, які перевозять пасажирів.

Про це повідомили у департаменті комунікації Нацполіції України. 

За даними НП, комплекс заходів, спрямований на профілактику аварійності на пасажирському транспорті, проводиться на території країни з 20 квітня. 

"За 6 днів проведення операції перевірено 19 978 автобусів, з яких 1006 – використовуються для перевезення організованих груп дітей", -  повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції Олексій Білошицький. 

Зокрема виявлено 528 технічно несправних транспортних засобів, 3785 порушень правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів, які допущені водіями автобусів. 

Також виявлено керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, створення аварійної обстановки, порушення правил руху через залізничні переїзди, перевезення пасажирів понад встановлену кількість та ін. 

Теми: поліція транспорт
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