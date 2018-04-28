У автоперевозчиков нашли более 3,7 тыс. нарушений перевозки пассажиров - полиция

Правоохранители зафиксировали более 3700 нарушений водителями, которые перевозят пассажиров.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

По данным НП, комплекс мероприятий, направленный на профилактику аварийности на пассажирском транспорте, проводится на территории страны с 20 апреля.

"За 6 дней проведения операции проверено 19978 автобусов, из которых 1006 используются для перевозки организованных групп детей", - сообщил первый замначальника департамента патрульной полиции НП Алексей Билошицкий.

В частности, выявлено 528 технически неисправных транспортных средств, 3785 нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допущенных водителями автобусов.

Также выявлено управление в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, создание аварийной обстановки, нарушение правил движения через железнодорожные переезды, перевозка пассажиров сверх установленного количества и пр.