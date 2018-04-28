МАУ відновить рейси з Чернівців до Мілана

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Субота, 28 квітня 2018, 11:06

Авіакомпанія МАУ відновила виконання рейсів Чернівці - Мілан (Бергамо).

Як повідомляє ЦТС, перший політ за маршрутом в новому сезоні відбувся 27 квітня.

Вильоти з Чернівців плануються о 22:55, прибуття до Бергамо о 00:25 за місцевим часом, у зворотному напрямку - виліт о 1:25 і прибуття о 4:55.

Рейси виконуватимуться на літаку Embraer E-190 із 104 посадковими місцями.

Перельоти з Чернівців до Мілана будуть здійснюватися в літній період двічі на тиждень - по п'ятницях і неділях.

Теми: авіа Італія
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