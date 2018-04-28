МАУ возобновит рейсы из Черновцов в Милан

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Суббота, 28 апреля 2018, 11:06

Авиакомпания МАУ возобновила выполнение рейсов Черновцы - Милан (Бергамо).

Как сообщает ЦТС, первый полет по маршруту в новом сезоне состоялся 27 апреля. 

Вылеты из Черновцов планируются в 22:55, прибытие в Бергамо в 00:25 по местному времени, в обратном направлении - вылет в 1:25 и прибытие в 4:55.

Рейсы будут выполняться на самолете Embraer E-190 со 104 посадочными местами.

Перелеты из Черновцов в Милан будут осуществляться в летний период два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.

Темы: авиа Италия
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