МАУ возобновит рейсы из Черновцов в Милан

Авиакомпания МАУ возобновила выполнение рейсов Черновцы - Милан (Бергамо).

Как сообщает ЦТС, первый полет по маршруту в новом сезоне состоялся 27 апреля.

Вылеты из Черновцов планируются в 22:55, прибытие в Бергамо в 00:25 по местному времени, в обратном направлении - вылет в 1:25 и прибытие в 4:55.

Рейсы будут выполняться на самолете Embraer E-190 со 104 посадочными местами.

Перелеты из Черновцов в Милан будут осуществляться в летний период два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.