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Понад 200 українських туристів "застрягли" в аеропорту Шарм-ель-Шейха

Субота, 28 квітня 2018, 11:19
Понад 200 українських туристів застрягли в аеропорту Шарм-ель-Шейха

Понад 200 українських туристів не змогли вилетіти з Шарм-ель-Шейха та очікують на відправлення до Львова.

Як повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, літак з України має забрати туристів вдень 28 квітня.

У коментарі УП Кирилич уточнив, що йдеться про приблизно 215 осіб, однак точна кількість українських громадян, що перебувають у Шарм-ель-Шейху, ще уточнюється. 

"За інформацією туроператора та українського консула, громадяни України, які не змогли повернутися до Львова вчора, наразі перебувають в одному з готелів міста. Частина з них залишалася в аеропорту", - зазначив він.

Кирилич нагадав, що з урахуванням вимог адміністрації аеропорту та надзвичайного стану у країні, особи можуть перебувати у приміщенні аеропортів не більше 2 годин.

"Тому частині людей, які лишалися в аеропорту, довелося відбути до готелю і там очікувати на своє повернення в Україну... Туроператор забезпечує усі потреби, які виникають у таких ситуаціях, за власний кошт", - запевнив він.

За словами Кирилича, прибуття літака з України, який забере туристів, очікується після обіду.

Він додав, що аеропорт Львова не мав можливості прийняти літак, замовлений туркомпанією у авіакомпанії EGYPTAIR, тому довелося замовляти літак з України.

Самі пасажири, що очікують повернення з Єгипту до Львова, повідомляють про затримку через авіакомпанію YanAir. 

"Вже майже добу не можемо повернутись додому, рейс Шарм- Ель-Шейх, авіакомпанія YanAir5216. Ніхто ніякої інформації не надає. Нас до 200 людей, з них 45 дітей, всі голодні і дуже змерзли", - зазначила одна з туристок у Facebook. 

Також УП повідомили, що інформація про надання літака для вильоту і про виселення з готелю, де ночували громадяни України, відрізняється.

"Хотіли виселяти з готелю о 12-13, а в аеропорт доправляти на 16:00. Люди обурились, бо спека і тримати дітей в цей час на вулиці - не вихід, тож дозволили не виїжджати (з готелю). Уся інформація потрапляє нам від родичів та друзів зі Львова. О 14:00 представник JoinUp збирає нас, щоб надати якісь деталі", - повідомила одна з громадянок України, що очікує на виліт до Львова. 

 

 
 
Фото з Facebook у спільноті "Варта-1"
 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄгипеттуризмМЗС
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