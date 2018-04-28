Более 200 украинских туристов "застряли" в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Более 200 украинских туристов не смогли вылететь из Шарм-эль-Шейха и ожидают отправки во Львов.
Как сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, самолет из Украины должен забрать туристов днем 28 апреля.
"По информации туроператора и украинского консула, граждане Украины, которые не смогли вернуться во Львов вчера, в настоящее время находятся в одном из отелей города. Часть из них оставалась в аэропорту", - отметил он.
Кирилич напомнил, что с учетом требований администрации аэропорта и чрезвычайного положения в стране, граждане могут находиться в помещении аэропортов не более 2 часов.
"Поэтому части людей, которые оставались в аэропорту, пришлось отбыть в гостиницу и там ожидать своем возвращении в Украину ... Туроператор обеспечивает все потребности, возникающие в таких ситуациях, за свой счет", - заверил он.
По словам Кирилича, прибытие самолета из Украины, который заберет туристов, ожидается после обеда.
Он добавил, что аэропорт Львова не имел возможности принять самолет, заказанный туркомпанией у авиакомпании EGYPTAIR, поэтому пришлось заказывать самолет из Украины.
Сами пассажиры, ожидающие возвращения из Египта во Львов, сообщают о задержке из-за авиакомпании YanAir.
"Уже почти сутки не можем вернуться домой, рейс Шарм-Эль-Шейх, авиакомпания YanAir5216. Никто никакой информации не предоставляет. Нас до 200 человек, из них 45 детей, все голодные и очень замерзли", - отметила одна из туристок в Facebook.