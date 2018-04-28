Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 200 украинских туристов "застряли" в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Суббота, 28 апреля 2018, 11:19
Более 200 украинских туристов застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Более 200 украинских туристов не смогли вылететь из Шарм-эль-Шейха и ожидают отправки во Львов.

Как сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, самолет из Украины должен забрать туристов днем ​​28 апреля.

В комментарии УП Кирилич уточнил, что речь идет о примерно 215 туристах, однако точное количество украинских граждан, находящихся в Шарм-эль-Шейхе, еще уточняется.

"По информации туроператора и украинского консула, граждане Украины, которые не смогли вернуться во Львов вчера, в настоящее время находятся в одном из отелей города. Часть из них оставалась в аэропорту", - отметил он.

Кирилич напомнил, что с учетом требований администрации аэропорта и чрезвычайного положения в стране, граждане могут находиться в помещении аэропортов не более 2 часов. 

"Поэтому части людей, которые оставались в аэропорту, пришлось отбыть в гостиницу и там ожидать своем возвращении в Украину ... Туроператор обеспечивает все потребности, возникающие в таких ситуациях, за свой счет", - заверил он.

По словам Кирилича, прибытие самолета из Украины, который заберет туристов, ожидается после обеда.

Он добавил, что аэропорт Львова не имел возможности принять самолет, заказанный туркомпанией у авиакомпании EGYPTAIR, поэтому пришлось заказывать самолет из Украины.

Сами пассажиры, ожидающие возвращения из Египта во Львов, сообщают о задержке из-за авиакомпании YanAir.

"Уже почти сутки не можем вернуться домой, рейс Шарм-Эль-Шейх, авиакомпания YanAir5216. Никто никакой информации не предоставляет. Нас до 200 человек, из них 45 детей, все голодные и очень замерзли", - отметила одна из туристок в Facebook.

Также УП сообщили, что информация о предоставлении самолета для вылета и о выселении из отеля, где ночевали граждане Украины, отличается. 

"Хотели выселять в 12-13 и доставлять в аэропорт к 16:00. Люди возмутились, потому что жара и держать детей в это время на улице - не выход, поэтому разрешили не выезжать (из отеля). Вся информация попадает нам от родственников и друзей из Львова. В 14:00 представитель JoinUp собирает нас, чтобы дать какие-то детали", - сообщила одна из гражданок Украины, ожидающая вылета во Львов.

 
 
Фото из Facebook в сообществе "Варта-1"

Темы: ЕгипеттуризмМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Египет
В Египте разрешили держать всего 10 пород собак
Крупнейшие египетские музеи и исторические памятники перестали принимать наличные для оплаты за вход
Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины – WP
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: