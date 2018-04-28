Під Львовом невдоволені пасажири блокували електрички на Мукачево і Трускавець

На станції Скнилів біля Львова ввечері 27 квітня близько 200 осіб вийшли на залізничне полотно і заблокували рух електропотягів Львів-Мукачево та Львів-Трускавець.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на дані управління патрульної поліції.

Зазначається, що повідомлення про блокування залізничних шляхів надійшло о 18:45, близько 21:00 рух на колії розблокували.

"Причиною блокування стало незадоволення браком місця у електропотягах. Після того, як усі пасажири не змогли поміститися у вагонах, частина людей заблокувала колію. Люди вимагали збільшити кількість вагонів із 4 до 6. На місці перебували керівники поліції та залізниці", - пише видання.

Зазначається, що пасажирів, які не помістились у вагони на станції Скнилів, до Львова довезла електричка, яка поверталася з Мукачевого.