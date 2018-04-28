Под Львовом недовольные пассажиры блокировали электрички на Мукачево и Трускавец

На станции Скнилов под Львовом вечером 27 апреля около 200 человек вышли на железнодорожное полотно и заблокировали движение электропоездов Львов-Мукачево и Львов-Трускавец.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные управления патрульной полиции.

Отмечается, что сообщение о блокировании железнодорожных путей поступило в 18:45, около 21:00 движение на пути разблокировали.

"Причиной блокировки стало недовольство нехваткой места в электропоездах. После того, как все пассажиры не смогли поместиться в вагонах, часть людей заблокировала пути. Люди требовали увеличить количество вагонов с 4 до 6. На месте находились руководители полиции и железной дороги", - пишет издание.

Отмечается, что пассажиров, которые не поместились в вагоны на станции Скнилов, до Львова довезла электричка, которая возвращалась из Мукачево.