Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Львовом недовольные пассажиры блокировали электрички на Мукачево и Трускавец

Суббота, 28 апреля 2018, 13:10
Под Львовом недовольные пассажиры блокировали электрички на Мукачево и Трускавец

На станции Скнилов под Львовом вечером 27 апреля около 200 человек вышли на железнодорожное полотно и заблокировали движение электропоездов Львов-Мукачево и Львов-Трускавец.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные управления патрульной полиции.

Отмечается, что сообщение о блокировании железнодорожных путей поступило в 18:45, около 21:00 движение на пути разблокировали.

"Причиной блокировки стало недовольство нехваткой места в электропоездах. После того, как все пассажиры не смогли поместиться в вагонах, часть людей заблокировала пути. Люди требовали увеличить количество вагонов с 4 до 6. На месте находились руководители полиции и железной дороги", - пишет издание.

Отмечается, что пассажиров, которые не поместились в вагоны на станции Скнилов, до Львова довезла электричка, которая возвращалась из Мукачево.

 
 

Темы: Львовщинажелезная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Львовщина
В Трускавце горит отель
На Львовщине работника гостиницы обвинили в смерти собаки и щенка
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: