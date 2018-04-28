Под Львовом недовольные пассажиры блокировали электрички на Мукачево и Трускавец

2504 просмотра
Суббота, 28 апреля 2018, 13:10

На станции Скнилов под Львовом вечером 27 апреля около 200 человек вышли на железнодорожное полотно и заблокировали движение электропоездов Львов-Мукачево и Львов-Трускавец.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные управления патрульной полиции.

Отмечается, что сообщение о блокировании железнодорожных путей поступило в 18:45, около 21:00 движение на пути разблокировали.

"Причиной блокировки стало недовольство нехваткой места в электропоездах. После того, как все пассажиры не смогли поместиться в вагонах, часть людей заблокировала пути. Люди требовали увеличить количество вагонов с 4 до 6. На месте находились руководители полиции и железной дороги", - пишет издание.

Отмечается, что пассажиров, которые не поместились в вагоны на станции Скнилов, до Львова довезла электричка, которая возвращалась из Мукачево.

 
 

Темы: Львовщина железная дорога
powered by lun.ua
По теме
Во Львовской области льготникам будут давать на проезд от 135 гривен 25 апреля 2018, 16:38
СМИ: На Львовщине пьяный прокурор насмерть сбил пешехода 22 апреля 2018, 08:12
На Львовщине перевернулись товарные вагоны, поезда опаздывают 9 апреля 2018, 11:58
Все новости
Главные новости
Fitch обновило кредитные рейтинги Украины
Более 200 украинских туристов "застряли" в аэропорту Шарм-эль-Шейха
В УПЦ МП массово предлагают верующим писать Варфоломею протесты против автокефалии
В РФ сносят корпуса института, где разрабатывался "Новичок"
Все новости