У центрі Києва горів будинок - архітектурна пам'ятка

У історичному будинку в центрі Києва на вул.Городецького, 9 виникла пожежа.

Як повідомили 28 квітня у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, загоряння сталося у квартирі на 6 поверсі на площі 70 кв. м.

О 15:30 пожежу було локалізовано, о 15:52 – ліквідовано. Розповсюдженню полум’я на дах будівлі вдалося запобігти.

"Внаслідок пожежі згоріли меблі, особисті речі, та інші предмети домашнього вжитку, закопчено стіни та стелю в квартирі. Жертв та постраждалих немає, причини виникнення займання з’ясовуються. Належність будівлі до пам’ятників архітектури уточнюється", - повідомили у ДержНС.

Як зазначає Інтерфакс-Україна, будинок на вул. Городецького, 9 зведено на початку XX ст. Львом Гінзбургом (відомий як Будинок Гінзбурга, а також як Київський Париж), і є пам'яткою архітектури.