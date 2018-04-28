У центрі Києва горів будинок - архітектурна пам'ятка

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Субота, 28 квітня 2018, 18:56

У історичному будинку в центрі Києва на вул.Городецького,  9 виникла пожежа. 

Як повідомили 28 квітня у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, загоряння сталося у квартирі на 6 поверсі  на площі 70 кв. м.

О 15:30 пожежу було локалізовано, о 15:52 – ліквідовано. Розповсюдженню полум’я на дах будівлі вдалося запобігти. 

"Внаслідок пожежі згоріли меблі, особисті речі, та інші предмети домашнього вжитку, закопчено стіни та стелю в квартирі. Жертв та постраждалих немає, причини виникнення займання зясовуються. Належність будівлі до памятників архітектури уточнюється", - повідомили у ДержНС.

Як зазначає Інтерфакс-Україна, будинок на вул. Городецького, 9 зведено на початку XX ст. Львом Гінзбургом (відомий як Будинок Гінзбурга, а також як Київський Париж), і є пам'яткою архітектури.

уп

Теми: Київ ДСНС
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