В центре Киева горел дом - памятник архитектуры

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Суббота, 28 апреля 2018, 18:56

В историческом здании в центре Киева на ул.Городецкого, 9 возник пожар.

Как сообщили 28 апреля в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в квартире на 6 этаже на площади 70 кв. м.

В 15:30 пожар был локализован, в 15:52 - ликвидирован. Распространение пламени на крышу здания удалось предотвратить.

"В результате пожара сгорели мебель, личные вещи и другие предметы домашнего обихода, закопчены стены и потолок в квартире. Жертв и пострадавших нет, причины возникновения возгорания выясняются. Принадлежность здания к памятникам архитектуры уточняется", - сообщили в ГосЧС. 

Как отмечает Интерфакс-Украина, дом на ул. Городецкого, 9 возведен в начале XX в. Львом Гинзбургом (известен как Дом Гинзбурга, а также как Киевский Париж), и является памятником архитектуры.

уп

Темы: Киев ГСЧС
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