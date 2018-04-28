На Хортиці зруйнували пам'ятник загиблим бійцям

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Субота, 28 квітня 2018, 22:11

У ніч на суботу на острові Хортиця в Запоріжжі вандали зруйнували пам'ятник "Борцям за волю України 1918-2018 років".

Про це повідомляє партія "Національний корпус" на своїй сторінці в Facebook.

 
Фото Нацкорпусу

Пам'ятний хрест бійцям, які загинули, захищаючи Україну, було встановлено минулої суботи в рамках українсько-литовського проекту "Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю".

 

Представники руху зазначають, що в суботу зранку приїхали до пам'ятника і побачили зруйнований хрест та меморіальну дошку.

"Ми не пробачимо злочин, який оскверняє пам'ять української нації! Осіб, які знищили пам'ятник, ми знайдемо і покараємо самі", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: Запоріжжя "Азов"
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