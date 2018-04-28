На Хортице разрушили памятник погибшим бойцам

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Суббота, 28 апреля 2018, 22:11

В ночь на субботу на острове Хортица в Запорожье вандалы разрушили памятник "Борцям за волю України 1918-2018 років".

Об этом сообщил "Национальный корпус" на своей странице в Facebook.

 
Фото Нацкорпуса

Памятный крест бойцам, которые погибли, защищая Украину, был установлен в прошлую субботу в рамках украинско-литовского проекта "Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю".

 

Представители движения отмечают, что в субботу утром приехали к памятнику и увидели разрушенный крест и мемориальную доску.

"Мы не простим преступление, которое оскверняет память украинской нации! Лиц, которые уничтожили монумент, мы найдем и покараем сами", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Запорожье "Азов"
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