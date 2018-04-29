Ryanair скоригував розклад рейсів до Києва

Авіакомпанія Ryanair внесла зміни у час відправлення і прибуття своїх рейсів в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє ЦТС.

"Таким чином, можливо, керівництво перевізника і аеропорту змогли досягти консенсусу у питанні отримання слотів", - йдеться у повідомленні.

"Станом на 28 квітня, відповідно до системи бронювання лоукостера, більшість рейсів будуть відправлятися і прийматися не у піковий для аеропорту час, чого раніше побоювалися в "Борисполі" і авіакомпанії "МАУ", - пише ЦТС.

Рейс до Барселони буде вилітати з Борисполя о 12:45 (попередньо оголошений час - 11:40), прибуття в Бориспіль, як і раніше, о 11:05.

Відправлення в Стокгольм - о 22:00 (попередньо оголошений час - 10:45), прибуття зі Стокгольма - о 21:25 (попередньо оголошений час - 10:10).

Виліт до Вроцлава - в п'ятницю, неділю - о 14:35, у понеділок - о 15:25 (попередньо оголошений час - 9:35), приліт до Борисполя з Вроцлава - в п'ятницю та неділю - о 14:00, у понеділок - о 14:50 (попередньо оголошений час - 9:10).

Виліт до Кракова - о 22:25 (попередньо оголошений час: по понеділках - 19:50, по середах - 12:05, по п'ятницях - 19:35). З Кракова до Борисполя прибуття - о 21:50 (попередньо час: по понеділках - 20:35, по середах - 12:50, по п'ятницях - 20:20).

Рейси до Варшави раніше анонсували на 10:05 чотири рази на тиждень, тепер у різні дні час відправлення варіюється - 13:15, 16:15, 15:35.

Прибуття з Варшави раніше планувалося на 9:30, тепер воно змінюється в залежності від днів тижня - 10:00, 13.00, 12:20.

Відправлення в Братиславу - о 21:15 (попередньо оголошений час - 11:30), приліт - о 20:40 (попередньо оголошений час - 10:55).

Рейси до Вільнюса з Борисполя планують відправляти о 13:30 (попередній час - 19:25), з Вільнюса - о 11:30 (попередній час - 18:50).

Рейси Київ (Бориспіль) - Лондон (Станстед) по понеділках, середах, п'ятницях, суботах будуть відправлятися о 18:45, по неділях - о 21:55 (попередній час для всіх днів вильоту - 20:25).

Згідно з оновленим розкладом, в Бориспіль з Лондона рейси прибуватимуть о 12:50 по понеділках, середах, п'ятницях, суботах; о 16:00 - по неділях (попередній час для всіх зазначених днів - 19:50).

Зазначається, що розклад більшості рейсів до Львова залишився без змін, крім часу прибуття/відправлення рейсу Львів-Варшава.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше запевняв, що неузгодженість між авіакомпанією Ryanair та аеропортом "Бориспіль" щодо часу прильоту і вильоту рейсів не вплине на плани лоукостера про вихід на український ринок.

У "МАУ" заявляли, що можуть подати в суд на Ryanair, якщо питання отримання слотів і надалі не буде узгоджене з "Борисполем", і одночасне прибуття/відправлення рейсів обох авіакомпаній зашкодить українському перевізникові.

Як повідомлялося, аеропорт "Бориспіль" погодив з компанією Ryanair рейс Київ-Берлін.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів був запланований на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямі рейси Київ-Берлін з вересня 2018 року.

Берлін став 11-м напрямком з Києва, на який Ryanair відкрив продаж квитків.

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