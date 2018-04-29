Ryanair скорректировал расписание рейсов в Киев

Авиакомпания Ryanair внесла изменения во время отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает ЦТС.

Таким образом, возможно, руководство перевозчика и аэропорта смогли достичь консенсуса в вопросе получения слотов", - говорится в сообщении

"По состоянию на 28 апреля, согласно системе бронирования лоукостера, большинство рейсов будут отправляться и приниматься не в пиковое для аэропорта время, чего ранее опасались в "Борисполе" и авиакомпании "МАУ", - пишет ЦТС.

Рейс в Барселону будет вылетать из Борисполя в 12:45 (первоначально объявленное время - 11:40), прибытие в Борисполь, как и ранее, в 11:05.

Отправление в Стокгольм - в 22:00 (первоначально объявленное время - 10:45), прибытие из Стокгольма - в 21:25 (первоначально объявленное время - 10:10).

Вылет во Вроцлав - в пятницу, воскресенье - в 14:35, в понедельник - в 15:25 (первоначально объявленное время - 9:35), прилет в Борисполь из Вроцлава - в пятницу и воскресенье - в 14:00, в понедельник - в 14:50 (первоначально объявленное время - 9:10).

Вылет в Краков - в 22:25 (первоначально объявленное время: по понедельникам - 19:50, по средам - 12:05, по пятницам - 19:35). Из Кракова в Борисполь прибытие - в 21:50 (первоначально объявленное время: по понедельникам - 20:35, по средам - 12:50, по пятницам - 20:20).

Рейсы в Варшаву ранее анонсировались на 10:05 четыре раза в неделю, теперь в разные дни время отправления варьируется - 13:15, 16:15, 15:35.

Прибытие из Варшавы ранее планировалось на 9:30, теперь оно меняется в зависимости от дней недели - 10:00, 13:00, 12:20.

Отправление в Братиславу - в 21:15 (первоначально объявленное время - 11:30), прилет - в 20:40 (первоначально объявленное время - 10:55).

Рейсы в Вильнюс из Борисполя планируются к отправлению в 13:30 (прежнее время - 19:25), из Вильнюса - в 11:30 (прежнее время - 18:50).

Рейсы Киев (Борисполь) - Лондон (Станстед) по понедельникам, средам, пятницам, субботам они будут отправляться в 18:45, по воскресеньям - в 21:55 (прежнее время для всех дней вылета - 20:25).

Согласно обновленному расписанию, в Борисполь из Лондона рейсы будут прибывать в 12:50 по понедельникам, средам, пятницам, субботам; в 16:00 - по воскресеньям (прежнее время для всех указанных дней - 19:50).

Отмечается, что расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений, кроме времени прибытия/отправления рейса Львов-Варшава.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее уверял, что несогласованность между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно времени прилета и вылета рейсов не повлияет на планы лоукостера о выходе на украинский рынок.

В "МАУ" заявляли, что могут снова подать в суд на Ryanair, если вопрос получения слотов и далее не будет согласован с "Борисполем", и одновременное прибытие/отправление рейсов обеих авиакомпаний навредит украинскому перевозчику.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" согласовал с компанией Ryanair рейс Киев-Берлин.

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов было запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

Кроме этого, лоукостер Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев-Берлин с сентября 2018 года.

Берлин стал 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыл продажи билетов.

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