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Держдеп США закликав союзників у світі ввести санкції проти Ірану

Неділя, 29 квітня 2018, 01:27

США закликають країни Європи та інші держави ввести санкції проти Ірану для обмеження його ракетної програми.

Про це заявив директор з політичного планування в Держдепі США Брайан Хук, передає Reuters.

У зв'язку з цим новий держсекретар США Майк Помпео прибув до Саудівської Аравії 28 квітня.

"Ми закликаємо країни в усьому світі накласти обмеження на будь-яких осіб та організації, пов'язані з ракетною програмою Ірану, це також стало великою частиною дискусій з європейцями.

Іранські ракети продовжують війни і страждання на Близькому Сході, вони загрожують нашій безпеці і економічним інтересам, і вони особливо загрожують Саудівській Аравії і Ізраїлю", - підкреслив Хук.

Раніше президент США Дональд Трамп та його французький колега Еммануель Макрон запропонували обговорити нову угоду щодо ядерної програми Ірану.

Як повідомлялось, у 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій. Трамп погрожує відмовитися від продовження терміну дії ядерного пакту.

Теми: СШАІрансанкції
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