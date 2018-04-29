Госдеп США призвал союзников в мире ввести санкции против Ирана

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 01:27

США призывают страны Европы и другие государства ввести санкции против Ирана для ограничения его ракетной программы.

Об этом заявил директор по политическому планированию в Госдепе США Брайан Хук, передает Reuters.

В связи с этим новый госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Саудовскую Аравию 28 апреля.

"Мы призываем страны во всем мире наложить ограничения на любые лица и организации, связанные с ракетной программой Ирана, это также стало частью дискуссий с европейцами.

Иранские ракеты продолжают войны и страдания на Ближнем Востоке, они угрожают нашей безопасности и экономическим интересам, и они особенно угрожают Саудовской Аравии и Израилю ", - подчеркнул Хук.

Ранее президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон предложили обсудить новое соглашение относительно ядерной программы Ирана.

Как сообщалось, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта.

Темы: США Иран санкции
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