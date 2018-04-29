РФ: екологи висловили занепокоєння через запуск першої плавучої АЕС

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Неділя, 29 квітня 2018, 05:16

Екологи висловлюють побоювання у зв’язку з експлуатацією першої в світі плавучої атомної електростанції "Академік Ломоносов", яка 28 квітня залишила російський Санкт-Петербург і попрямувала в бік Мурманська.

Про це йдеться у заяві Грінпіс Росії.

Повідомляється, що на своєму шляху платформа пройде через естонські, данські, шведські й норвезькі води, використовувати її планують поблизу берегових ліній.

"Поява плавучої АЕС викликана аж ніяк не реальними потребами Чукотки. Зараз говорять про те, що плавуча АЕС могла б там працювати як демонстраційний експонат для потенційних зарубіжних замовників, хоча там є значний потенціал для використання енергії вітру", - заявив керівник проекту енергетичної програми Грінпіс Росії Рашид Алімов.

Всупереч запевненням російської влади про безпеку станції екологи вважають платформу вразливою для цунамі.

"Випробовувати ядерний реактор в такому густонаселеному районі, як центр Петербурга щонайменше безвідповідально. Проте перенесення випробувань цього "ядерного Титаніка" подалі від очей громадськості не робить його менш небезпечним", - підкреслив ядерний експерт Грінпіс Центральної та Східної Європи Ян Хаверкамп.

"Усупереч запевненням влади РФ про безпеку станції екологи вважають платформу вразливою для цунамі", - додав він.

Він також звернув увагу на такі ризики, як суворі льодові умови, небезпека тероризму і ядерні відходи.

Раніше повідомлялося, що випробування "Академіка Ломоносова" планували провести майже в самому центрі Санкт-Петербурга. Грінпіс заявляє, що цього не сталося завдяки "небайдужості росіян, які підписали петицію проти небезпечних експериментів в серці культурної столиці".

За планами влади Росії, "Академік Ломоносов" повинен бути введений в експлуатацію в 2019 році в Арктиці біля Чукотського узбережжя на Далекому Сході і забезпечувати енергію для портового міста та нафтових установок.

Теми: Росія енергетика екологія
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