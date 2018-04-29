РФ: экологи выразили обеспокоенность из-за запуска первой плавучей АЭС

Экологи выражают опасения в связи с эксплуатацией первой в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", которая 28 апреля покинула российский Санкт-Петербург и направилась в сторону Мурманска.

Об этом говорится в заявлении Гринпис России.

Сообщается, что на своем пути платформа пройдет через эстонские, датские, шведские и норвежские воды, использовать ее планируют вблизи береговых линий.

"Появление плавучей АЭС вызвано отнюдь не реальными потребностями Чукотки. Сейчас говорят о том, что плавучая АЭС могла бы там работать как демонстрационный экспонат для потенциальных зарубежных заказчиков, хотя там есть значительный потенциал для использования энергии ветра", - заявил руководитель проекта энергетической программы Гринпис России Рашид Алимов.

Вопреки заверениям российской власти о безопасности станции экологи считают платформу уязвимой для цунами.

"Испытывать ядерный реактор в следующем густонаселенном районе, как центр Петербурга не менее безответственно. Однако перенос испытаний этого" ядерного Титаника "подальше от глаз общественности не делает его менее опасным", - подчеркнул ядерный эксперт Гринпис Центральной и Восточной Европы Ян Хаверкамп.

"Вопреки заверениям властей РФ о безопасности станции экологи считают платформу уязвимой для цунами", - добавил он.

Эксперт также обратил внимание на такие риски, как суровые ледовые условия, опасность терроризма и ядерные отходы.

Ранее сообщалось, что испытания "Академика Ломоносова" планировали провести почти в самом центре Санкт-Петербурга. Гринпис заявляет, что этого не произошло благодаря "неравнодушию россиян, которые подписали петицию против опасных экспериментов в сердце культурной столицы".

По планам власти России, "Академик Ломоносов" должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году в Арктике у Чукотского побережья на Дальнем Востоке и обеспечивать энергию для портового города и нефтяных установок.