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Доба в АТО: 61 обстріл, 7 поранених і травмованих

Неділя, 29 квітня 2018, 06:47

За минулу добу бойовики здійснили 61 обстріл  четверо українських бійців зазнали поранення, троє отримали бойове травмування. 

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку із заборонених 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів агресор обстріляв наші опорні пункти поблизу Новотошківського. Також 122 мм артилерійські системи й озброєння танку противник застосував в районі Кримського, а міномети калібру 120 мм – під Троїцьким та Луганським", – йдеться у звіті.

Крім цього, з 82 мм мінометів вогонь вівся по українських укріпленнях поблизу Причепилівки та Новозванівки, з гранатометів різних типів – біля Попасної та Луганського, з озброєння БМП – в районі Троїцького, зі стрілецької зброї – неподалік Новоселівки.

"На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли оборонців Авдіївки", – наголосили у штабі.

120 мм міномети бойовики застосували під Богданівкою та Новотроїцьким, міномети калібру 82 мм – в районі Шахти "Бутівка", Новоселівки та Водяного.

Крім цього, з різних видів піхотного озброєння – гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – обстріляно  українські позиції поблизу Талаківки, Гнутового, Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Кам’янки, Павлополя, Новотроїцького, Лебединського, Опитного, Верхньоторецького, Красногорівки та Шахти "Бутівка".

Під Водяним, Широкиним та Мар’їнкою вівся снайперський вогонь.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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