Сутки в АТО: 61 обстрел, 7 раненых и травмированных

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 06:47

За минувшие сутки боевики совершили 61 обстрел - четверо украинских бойцов получили ранения, трое - боевые травмы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении из запрещенных 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов агрессор обстрелял наши опорные пункты возле Новотошковского. Также 122 мм артиллерийские системы и вооружение танка противник применил в районе Крымского, а минометы калибра 120 мм - под Троицким и Луганским", - говорится в отчете.

Кроме этого, из 82 мм минометов огонь велся по украинских укреплениях возле Причепиловки и Новозвановки, из гранатометов различных типов - возле Попасной и Луганского, из вооружения БМП - в районе Троицкого, из стрелкового оружия - неподалеку Новоселовки.

"На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки", - подчеркнули в штабе.

120 мм минометы боевики применили возле Богдановки и Новотроицкого, минометы калибра 82 мм - в районе Шахты "Бутовка", Новоселовки и Водяного.

Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения - гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - обстреляны украинские позиции вблизи Талаковки, Гнутового, Водяного, Широкиного, Марьинки, Каменки, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, Опытного, Верхнеторецкого, Красногоровки и Шахты "Бутовка".

Возле Водяного, Широкиного и Марьинки велся снайперский огонь.

Темы: АТО Донбасс
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