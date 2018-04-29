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Суд повернув громаді Києва приміщення фонтану на Хрещатику

Неділя, 29 квітня 2018, 12:41

Господарський суд Києва повернув територіальній громаді технічні приміщення фонтану на вул. Хрещатик, 25.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, 26 квітня суд погодився з доводами прокурора щодо незаконного вибуття вказаної нерухомості з комунальної власності та задовольнив позов прокуратури у повному обсязі.

У прокуратурі зазначили, що технічні приміщення фонтану "Хрещатик" площею близько 200 кв.м та вартістю понад 3,4 млн. грн, які є комунальною власністю, у 2009 році рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області були незаконно відчужені на користь приватної фірми та у подальшому неодноразово перепродані.

При цьому дійсний власник цього майна – територіальна громада м. Києва в особі Київради, рішень щодо відчуження або приватизацію цієї нерухомості не приймала, відтак право власності громади на спірні приміщення не припинялось.

У зв’язку з цим, органи прокуратури міста Києва у грудні 2017 року звернулися до господарського суду м. Києва з вимогою витребувати допоміжні приміщення з незаконного володіння.

Крім того, за фактом незаконної оборудки з комунальним майном триває досудове слідство за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Українська правда
Теми: Київпрокуратурасуд
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