Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд вернул общине Киева помещения фонтана на Крещатике

Воскресенье, 29 апреля 2018, 12:41

Хозяйственный суд Киева вернул территориальной общине технические помещения фонтана на ул. Крещатик, 25.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, 26 апреля суд согласился с доводами прокурора о незаконном выбытии указанной недвижимости из коммунальной собственности и удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

В прокуратуре отметили, что технические помещения фонтана "Крещатик" площадью около 200 кв.м и стоимостью более 3,4 млн грн, которые являются коммунальной собственностью, в 2009 году решением Бориспольского горрайонного суда Киевской области были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и в дальнейшем неоднократно перепроданы.

При этом действительный собственник этого имущества - территориальная община Киева в лице Киевсовета, решений об отчуждении или приватизации этой недвижимости не принимала, поэтому право собственности общины на спорные помещения не прекращалось.

В связи с этим, органы прокуратуры города Киева в декабря 2017 года обратились в хозяйственный суд г. Киева с требованием вытребовать вспомогательные помещения из незаконного владения.

Кроме того, по факту незаконной сделки с коммунальным имуществом продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратурасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: