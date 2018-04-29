Суд вернул общине Киева помещения фонтана на Крещатике

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 12:41

Хозяйственный суд Киева вернул территориальной общине технические помещения фонтана на ул. Крещатик, 25.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, 26 апреля суд согласился с доводами прокурора о незаконном выбытии указанной недвижимости из коммунальной собственности и удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

В прокуратуре отметили, что технические помещения фонтана "Крещатик" площадью около 200 кв.м и стоимостью более 3,4 млн грн, которые являются коммунальной собственностью, в 2009 году решением Бориспольского горрайонного суда Киевской области были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и в дальнейшем неоднократно перепроданы.

При этом действительный собственник этого имущества - территориальная община Киева в лице Киевсовета, решений об отчуждении или приватизации этой недвижимости не принимала, поэтому право собственности общины на спорные помещения не прекращалось.

В связи с этим, органы прокуратуры города Киева в декабря 2017 года обратились в хозяйственный суд г. Киева с требованием вытребовать вспомогательные помещения из незаконного владения.

Кроме того, по факту незаконной сделки с коммунальным имуществом продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Украинская правда
Темы: Киев прокуратура суд
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