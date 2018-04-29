У Єревані відновилися акції протесту

У Єревані з 12:00 неділі відновилися мирні акції громадянської непокори.

Як повідомляє "Новости-Армения", лідер опозиції Нікол Пашинян напередодні на мітингу в Ванадзорі заявив, що всі масові акції, які були припинені у вірменській столиці на два дні, в неділю повинні відновитися з подвоєною силою.

Він закликав блокувати всі вулиці в місті, а також під'їзди до Єревану.

З 12:00 на вулиці вийшли студенти, які рухаються від одного вузу до іншого, закликаючи прихильників народного руху приєднуватися до акцій.

Студентство ходою йде від Єреванського державного університету в бік розташованих у центрі міста вузів, в тому числі, Єреванського державного медичного університету, Єреванського державного політехнічного університету, Вірменського аграрного університету, Єреванського державного лінгвістичного університету. Кінцевий пункт маршруту - площа Республіки.

Пашинян повідомив також, що о 16:00 всі підходи до Єревану повинні бути розблоковані, щоб жителі районів змогли потрапити до міста на мітинг, який відбудеться на площі Республіки о 19:00.

Сам він має намір о 17:00 почати ходу від площі Франції в центрі Єревана, яка також завершиться на площі Республіки.

Як відомо, прем'єр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Попри відставку Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані.

Опозиційна парламентська фракція "Елк" висунула на посаду прем’єра кандидатуру свого голови і лідера протестного руху Нікола Пашиняна. Парламент Вірменії обиратиме нового прем’єра 1 травня. Пашинян закликає республіканців підтримати його кандидатуру в прем'єри.