В Ереване возобновились акции протеста

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 14:00

В Ереване с 12:00 воскресенья возобновились мирные акции гражданского неповиновения.

Как сообщает "Новости-Армения", лидер оппозиции Никол Пашинян накануне на митинге в Ванадзоре заявил, что все массовые акции, которые были приостановлены в армянской столице на два дня, в воскресенье должны возобновиться с удвоенной силой.

Он призвал блокировать все улицы в городе, а также подъезды к Еревану.

С 12:00 на улицы вышли студенты, которые двигаются от одного вуза к другому, призывая сторонников народного движения присоединяться к акциям.

Студенчество шествием идет от Ереванского государственного университета в сторону расположенных в центре города вузов, в том числе, Ереванского государственного медицинского университета, Ереванского государственного политехнического университета, Армянского аграрного университета, Ереванского государственного лингвистического университета. Конечный пункт маршрута – площадь Республики.

Пашинян сообщил также, что в 16:00 все подходы к Еревану должны быть разблокированы, чтобы жители районов смогли попасть в город на митинг, который состоится на площади Республики в 19:00.

Сам он намерен в 17:00 начать шествие от площади Франции в центре Еревана, которое также завершится на площади Республики.

Как известно, премьер Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Несмотря на отставку Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены. 

Оппозиционная парламентская фракция "Елк" выдвинула на пост премьера кандидатуру своего председателя и лидера протестного движения Никола Пашиняна. Парламент Армении выберет нового премьера 1 мая. Пашинян призывает республиканцев поддержать его кандидатуру в премьеры.

Темы: Армения
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